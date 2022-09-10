«Миллион призов»: Первые 50 автомобилей разыграны среди участников ДЭГ

Розыгрыш проводится по инициативе предпринимательского сообщества. Его обеспечивают 80 благотворительных организаций, 40 предпринимательских объединений и 60 объектов культуры, театров, музеев, решивших помочь экономике столицы и москвичам.

Первый розыгрыш автомобилей и более 380 тыс. пакетов призовых баллов состоялся в рамках акции «Миллион призов».

«Победителей сегодня будет 380 тыс. 650, из них 50 автомобилей и остальные победители получат пакеты баллов», - сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

В студии «Москвы 24» за процессом розыгрыша наблюдал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Всего будет разыграно более 600 тыс. подарков, в том числе 100 автомобилей и призовые баллы. Участникам акции необходимо получить учетную запись на сайте mos.ru, чтобы затем авторизироваться на сайте ag-vmeste.ru. Именно на этом ресурсе победители смогут проверить свой код, который им направят с помощью SMS.

Тем, кто выиграет баллы, код необходимо активировать до 26 сентября. Возможность обмены баллов на промокоды будет до 14 декабря, а реализовать их - до 15 декабря включительно при покупках в магазинах и аптеках.

Участниками голосования и розыгрыша призов смогут все москвичи, кроме жителей района Щукино и большей части ТиНАО (здесь выборы пройдут только в Троицке), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

