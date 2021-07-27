В Москве разрешили проводить по QR-кодам концерты и кинопоказы без ограничений
Культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в Москве можно будет проводить без ограничений по количеству зрителей, если организаторы сами введут проверку QR-кодов. Об этом сообщается в приказе главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
Таким образом, при введении соответствующих проверок будет разрешена стопроцентная заполняемость кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов. При этом посетители смогут находиться в помещениях без масок и перчаток.
На те учреждения, где не будет производиться пропуск по QR-кодам, будет, как и прежде, распространяться правило, по которому залы можно заполнять залы не более чем на 50% от их вместимости помещений, а общее число зрителей не должно превышать 500 человек.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал отмену обязательных QR-кодов в Москве.
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