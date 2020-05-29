В Москве разрешили передвигаться без перчаток на улице с 1 июня

С 1 июня по улицам Москвы можно будет передвигаться без перчаток. Об этом заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Он уточнил, что на улице носить перчатки необязательно, однако требование к ношению масок сохраняется.

«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое (и маски, и перчатки — НСН) — заявил Немерюк в интервью РИА Новости.

Также сегодня глава департамента заявил, что с 1 июня в столице с некоторыми ограничениями начнут работать торговые центры. В частности, там по-прежнему будут закрыты фудкорты, спортивные залы и детские зоны.

Ранее мэр Москвы объявил о скором начале второго этапа смягчения ограничений с 1 июня. В частности, должны открыться непродовольственные магазины и бытовые сервисы, москвичам позволят выходить на прогулку по графику.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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