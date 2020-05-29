Торговые центры открывают в Москве с 1 июня
Торговые центры возобновят работу в российской столице 1 июня, закрытыми останутся фудкорты, спортивные залы и детские зоны, сообщили власти Москвы, передает ТАСС.
При этом во всех магазинах должны быть обеспечены условия для соблюдения посетителями дистанции, усилен режим дезинфекции, отмечается на сайте мэра города. Покупатели и персонал, как и положено, обязаны носить маски и перчатки, подчеркнул первый заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
По его данным, на работу вернутся до 300 тысяч человек, передает RT. Для перемещения на транспорте им необходимо оформить цифровые пропуска.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором начале второго этапа смягчения ограничений с 1 июня. В частности, должны открыться непродовольственные магазины и бытовые сервисы, москвичам позволят выходить на прогулку по графику. При этом маски надо будет носить и на улице. В целом режим самоизоляции продлён до 14 июня.
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