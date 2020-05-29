Торговые центры открывают в Москве с 1 июня

Торговые центры возобновят работу в российской столице 1 июня, закрытыми останутся фудкорты, спортивные залы и детские зоны, сообщили власти Москвы, передает ТАСС.

При этом во всех магазинах должны быть обеспечены условия для соблюдения посетителями дистанции, усилен режим дезинфекции, отмечается на сайте мэра города. Покупатели и персонал, как и положено, обязаны носить маски и перчатки, подчеркнул первый заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Второй этап смягчения режима. Что разрешат москвичам с 1 июня?

По его данным, на работу вернутся до 300 тысяч человек, передает RT. Для перемещения на транспорте им необходимо оформить цифровые пропуска.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором начале второго этапа смягчения ограничений с 1 июня. В частности, должны открыться непродовольственные магазины и бытовые сервисы, москвичам позволят выходить на прогулку по графику. При этом маски надо будет носить и на улице. В целом режим самоизоляции продлён до 14 июня.

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ФОТО: flickr/.Martin.
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