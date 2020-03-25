В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома

Департамент здравоохранения Москвы выпустил распоряжение сроком на неделю (с 23 по 30 марта), которым разрешил жителям столицы проходить лечение от коронавируса не в больнице, а на дому, в случае легких симптомов болезни. Приказ департамента был опубликован на официальном сайте.

Как отмечено в документе, пациент может лечиться дома, если температура его тела ниже 38,5, а дыхание не затруднено. В тексте документа также находится алгоритм для медработников, которые посещают пациентов на дому.



