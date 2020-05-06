В Москве провели миллион тестирований на коронавирус
В столице количество проведённых тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что тесты выполняют сотрудники городских, федеральных и частных лабораторий. Ежедневно в мегаполисе проводится 40 тысяч исследований, отмечает RT.
Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что количество подтверждённых тестов на COVID-19 растёт, однако при этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне. По словам заммэра, эта тенденция говорит о том, что столичным властям Москве удаётся снизить риск распространения коронавирусной инфекции, пишет АГН Москва.
Накануне НСН писала, что в России в общей сложности проведено более 4,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Там отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 222,5 тысячи человек.
Напомним, по данным на утро 5 мая в нашей стране подтверждены более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Инфицированные обнаружены в 83 регионах России. Таким образом всего в РФ зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Больше всего за сутки зараженных выявлено в Москве — 5 714 человек. В Подмосковье 822 человека, в Санкт-Петербурге 226 инфицированных, а в Нижегородской области 174, сообщает Свободная пресса.
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