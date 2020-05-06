В Москве провели миллион тестирований на коронавирус

В столице количество проведённых тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что тесты выполняют сотрудники городских, федеральных и частных лабораторий. Ежедневно в мегаполисе проводится 40 тысяч исследований, отмечает RT.

Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что количество подтверждённых тестов на COVID-19 растёт, однако при этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне. По словам заммэра, эта тенденция говорит о том, что столичным властям Москве удаётся снизить риск распространения коронавирусной инфекции, пишет АГН Москва.