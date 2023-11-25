В Москве простились с журналистом Максудовым

Прощание состоялось в московском телецентре на Шаболовке. Проводить в последний путь журналиста пришли его товарищи по ВГТРК и коллеги из других СМИ, друзья и близкие.

Ранее Максудов получил ранение из-за атаки ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналиста доставили в медучреждение, однако следующим утром мужчина умер от полученных ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин посмертно наградили Максудова орденом Мужества.

