В Москве простились с журналистом Максудовым
Церемония прощания с погибшим журналистом Борисом Максудовым прошла в Москве.
Прощание состоялось в московском телецентре на Шаболовке. Проводить в последний путь журналиста пришли его товарищи по ВГТРК и коллеги из других СМИ, друзья и близкие.
Ранее Максудов получил ранение из-за атаки ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналиста доставили в медучреждение, однако следующим утром мужчина умер от полученных ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин посмертно наградили Максудова орденом Мужества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru