В Москве простились с Виктором Мережко

Торжественная церемония прощания со знаменитым сценаристом, Народным артистом РФ Виктором Мережко прошла в четверг в Центральном Доме кинематографистов.

Проводить выдающегося мастера слова пришли его коллеги, друзья и актёры. После этого Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище

За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 кинокартин. Среди них такие фильмы как «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву».

Кроме того, он был автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах страны и за рубежом. На протяжении многих лет он вел на телевидении знаменитую «Кинопанораму».

Ранее дочь Мережко назвала причину смерти сценариста.

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ФОТО: РИА Новости
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