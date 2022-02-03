В Москве простились с Виктором Мережко
Торжественная церемония прощания со знаменитым сценаристом, Народным артистом РФ Виктором Мережко прошла в четверг в Центральном Доме кинематографистов.
Проводить выдающегося мастера слова пришли его коллеги, друзья и актёры. После этого Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.
За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 кинокартин. Среди них такие фильмы как «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву».
Кроме того, он был автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах страны и за рубежом. На протяжении многих лет он вел на телевидении знаменитую «Кинопанораму».
Ранее дочь Мережко назвала причину смерти сценариста.
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