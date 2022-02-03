В Москве простились с Виктором Мережко

За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 кинокартин. Среди них такие фильмы как «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву».

Кроме того, он был автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах страны и за рубежом. На протяжении многих лет он вел на телевидении знаменитую «Кинопанораму».

Ранее дочь Мережко назвала причину смерти сценариста.

