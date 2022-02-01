Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который умер 30 января после продолжительной болезни в возрасте 85 лет, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Куравлёва похоронили рядом с супругой Ниной, которая умерла в 2012 году. По желанию родственников актёра все траурные мероприятия проводились в закрытом формате.
Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму близким актёра, в которой выразил свои соболезнования. Глава государства назвал Куравлёва «выдающимся артистом, подарившим целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей ролей».
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