Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который умер 30 января после продолжительной болезни в возрасте 85 лет, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

«Никогда не подводил никого». Коллеги вспоминают Леонида Куравлева

Куравлёва похоронили рядом с супругой Ниной, которая умерла в 2012 году. По желанию родственников актёра все траурные мероприятия проводились в закрытом формате.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму близким актёра, в которой выразил свои соболезнования. Глава государства назвал Куравлёва «выдающимся артистом, подарившим целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей ролей».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КультураТроекуровское КладбищеПохороныНародный Артист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры