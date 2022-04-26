В Москве прошла пешая тренировка парада Победы
В Москве прошла ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, сообщает РИА Новости.
Данная техника примет участие в параде Победы на Красной площади в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военные изучили маршруты, а также наметили места построения техники на Тверской улице.
На некоторых улицах в центре города на время тренировки закрывали проезд для автотранспорта.
Ранее репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
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