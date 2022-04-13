Песков не исключил приглашение иностранных лидеров на парад Победы

Ранее Минобороны Казахстана объявило, что в этом году в стране не состоится военный парад, посвященный Дню Победы.

В связи с этим бывший руководитель пресс-службы правительства Казахстана, экс-кандидат в президенты от оппозиции Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, когда на постсоветском пространстве идут военные действия, не время для проведения парада ко Дню Победы.