Минобороны: В параде Победы задействуют 11 тысяч военных и более 200 единиц техники

В подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

По площадке в Алабино прошли 33 парадных расчета, в составе механизированной колонны проехали в том числе боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», комплексы «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».

Также в репетиции парада приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета: ее открыл самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении вертолетов Ми-24, а завершили авиационные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

