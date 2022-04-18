Минобороны: В параде Победы задействуют 11 тысяч военных и более 200 единиц техники
Репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
По площадке в Алабино прошли 33 парадных расчета, в составе механизированной колонны проехали в том числе боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», комплексы «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».
Также в репетиции парада приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета: ее открыл самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении вертолетов Ми-24, а завершили авиационные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
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