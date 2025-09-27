В Москве прошел Первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным

ЕС не планирует включать никель из РФ в санкционный список В Ленинградской области заключили под стражу двоих подозреваемых в сбыте ядовитого алкоголя В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс Путин поздравил народного артиста РСФСР Александра Галибина с 70-летием Американский исполнитель Xzibit даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге