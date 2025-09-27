В Москве прошел Первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным
В Москве состоялся Первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным, организаторами которого выступили благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» и Центр изучения питания и благополучия животных.
Форум объединил представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, научного сообщества и СМИ для обсуждения системных решений в сфере зоозащиты, развития pet-friendly среды и формирования культуры гуманного отношения к животным.
В мероприятии приняли участие спикеры и гости из 58 городов и 7 федеральных округов России.
Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, в каком возрасте лучше учить детей заботе о питомцах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС
- Минздрав: К 2030 году ожирение может грозить половине россиян
- Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
- Эрдоган: Бароны войны подливали бензин в огонь российско-украинского конфликта
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru