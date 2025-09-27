В Москве прошел Первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным

В Москве состоялся Первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным, организаторами которого выступили благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» и Центр изучения питания и благополучия животных.

Форум объединил представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, научного сообщества и СМИ для обсуждения системных решений в сфере зоозащиты, развития pet-friendly среды и формирования культуры гуманного отношения к животным.

В мероприятии приняли участие спикеры и гости из 58 городов и 7 федеральных округов России.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, в каком возрасте лучше учить детей заботе о питомцах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
