В Москве прошел четвертый розыгрыш программы «Миллион призов»

В Москве прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов», победителями которого оказались 187 351 человек. На данный момент прошло четыре розыгрыша, сообщается на официальном сайте программы.

Организаторы сообщили, что лидером среди компаний-партнеров «Миллион призов» стали московский метрополитен (пополнение карты «Тройка»), а также магазины «Дикси» и «Детский мир», а также сеть социальных аптек «Столички». В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей.

Еще более 146 тыс москвичей стали победителями программы «Миллион призов»

Участников голосования получат два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Победители могут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также на городские поощрения. Например, за счет выигранных баллов можно пополнить карту «Тройка». Кроме того, с 29 июня выигрыш можно будет передать на благотворительные цели.

Ранее Роструд напомнил, что начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной для россиян. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем в связи с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. Голосование фактически началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Москве и Нижегородской области проходи эксперимент по электронному голосованию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:АкцияМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры