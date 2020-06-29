В Москве прошел четвертый розыгрыш программы «Миллион призов»

В Москве прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов», победителями которого оказались 187 351 человек. На данный момент прошло четыре розыгрыша, сообщается на официальном сайте программы.

Организаторы сообщили, что лидером среди компаний-партнеров «Миллион призов» стали московский метрополитен (пополнение карты «Тройка»), а также магазины «Дикси» и «Детский мир», а также сеть социальных аптек «Столички». В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей.