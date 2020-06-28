Еще более 146 тыс москвичей стали победителями программы «Миллион призов»
Организаторы программы «Миллион призов» рассказали, как чаще всего тратят выигранные баллы победители. Более половины обратившихся потратили выигрыш на пополнение карты «Тройка» в московском метрополитене, в магазинах «Детский мир» и «Дикси», а также аптеках сети «Столичка».
Напомним, очередной розыгрыш программы «Миллион призов». В нем победили 146 666 человек. Всего состоялось три розыгрыша 791 186 выигрышных кодов участника.
Победители могут обменять их на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения. Возможность перечислить выигрыш на благотворительность появится с 29 июня.
Всего предусмотрено два миллиона призов для участников голосования - номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю).
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