В Москве прощаются с погибшим режиссером Мельником

Александр Мельников будет похоронено в подмосковном поселке Афинеево, где он жил.

Напомним, режиссер трагически погиб в среду в Норильске, сорвавшись с обрыва, вместе с пытавшемся его спасти главой МЧС Евгением Зиничевым.

Мельник родился 11 июня 1958 года в Ворошиловградской области СССР. После окончания в 1980 году Одесского гидрометеорологического института по специальности инженер-гидролог работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Мельник стал режиссером двух художественных фильмов: «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015), также снимал документальные ленты. Являлся создателем Фонда Андрея Первозванного и его президентом в период с 1992 по 2006 год.

