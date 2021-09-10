Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве, напоминает RT.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует лично проститься с погибшим министром. При этом президент вряд ли примет участие в похоронной церемонии, пишет РИА ФАН.
Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Для помощи пострадавшему министр прыгнул в воду, но получил тяжелую черепно-мозговую травму. Зиничева и Мельника вертолетом доставили в больницу, однако спасти их не удалось. Главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
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