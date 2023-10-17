В Москве проработают возможность идентификации пользователей электросамокатов

Как отметили в Дептрансе Москвы, в местах без велодорожки и возможности ехать по обочине либо правому краю проезжей части разрешается ехать на самокатах и велосипедах по тротуару или дорожке для пешеходов. При этом управляющие средствами индивидуальной мобильности должны спешиться, если их движение подвергает опасности других людей или создает помехи. Также запрещается ездить на самокатах вдвоем или в пьяном виде. Контролировать соблюдение правил должна ГИБДД. Кроме того, Дептранс указал, что компании, сдающие электросамокаты в аренду, обязаны ограничить их скорость 25 км/ч, оснастить транспорт исправными тормозами, звуковыми сигналами и светоотражателями. Столичное ведомство напомнило и о наличии «медленных зон», где нельзя двигаться быстрее 5-15 км/ч.

Также департамент заявил о проработке вопроса верификации и идентификации горожан, пользующихся электросамокатами, электроскейтбордами, гироскутерами, сегвеями, моноколесами. Это обеспечит автоматическую фиксацию правонарушений на камеры.

Татьяна Буцкая выразила уверенность, что столичные власти внедрят новые необходимые меры. В то же время парламентарий отметила, что таких шагов будет недостаточно, и СИМ следует сделать «шумными».

«Когда появились первые электромобили, была такая же проблема — никакого звука двигателя. И пешеходы часто попадали под колеса. Поэтому искусственно добавили шум. С самокатами надо поступить так же», — отметила Буцкая.

Также депутат призвала ограничить скорость движения самокатов по тротуарам до 5-7 километров в час. С просьбой рассмотреть инициативы Буцкая обратилась в Минтранс. В ведомстве ответили, что предложенные меры актуальны и «будут приняты во внимание при проработке предложений» в готовящийся проект дорожной карты по регулированию СИМ.

