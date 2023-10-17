В Москве проработают возможность идентификации пользователей электросамокатов
Власти Москвы совместно с МВД прорабатывают возможность идентификации пользователей электросамокатов и сегвеев для внедрения автоматической фотовидеофиксации нарушений. Об этом пишет «Парламентская газета», ссылаясь на ответ столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на запрос депутата Госдумы Татьяны Буцкой.
Как отметили в Дептрансе Москвы, в местах без велодорожки и возможности ехать по обочине либо правому краю проезжей части разрешается ехать на самокатах и велосипедах по тротуару или дорожке для пешеходов. При этом управляющие средствами индивидуальной мобильности должны спешиться, если их движение подвергает опасности других людей или создает помехи. Также запрещается ездить на самокатах вдвоем или в пьяном виде. Контролировать соблюдение правил должна ГИБДД. Кроме того, Дептранс указал, что компании, сдающие электросамокаты в аренду, обязаны ограничить их скорость 25 км/ч, оснастить транспорт исправными тормозами, звуковыми сигналами и светоотражателями. Столичное ведомство напомнило и о наличии «медленных зон», где нельзя двигаться быстрее 5-15 км/ч.
Также департамент заявил о проработке вопроса верификации и идентификации горожан, пользующихся электросамокатами, электроскейтбордами, гироскутерами, сегвеями, моноколесами. Это обеспечит автоматическую фиксацию правонарушений на камеры.
Татьяна Буцкая выразила уверенность, что столичные власти внедрят новые необходимые меры. В то же время парламентарий отметила, что таких шагов будет недостаточно, и СИМ следует сделать «шумными».
«Когда появились первые электромобили, была такая же проблема — никакого звука двигателя. И пешеходы часто попадали под колеса. Поэтому искусственно добавили шум. С самокатами надо поступить так же», — отметила Буцкая.
Также депутат призвала ограничить скорость движения самокатов по тротуарам до 5-7 километров в час. С просьбой рассмотреть инициативы Буцкая обратилась в Минтранс. В ведомстве ответили, что предложенные меры актуальны и «будут приняты во внимание при проработке предложений» в готовящийся проект дорожной карты по регулированию СИМ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко сообщил о прибытии «свежих сил» ВСУ на Краснолиманское направление
- СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова
- Новая высокотехнологичная рентген-операционная открылась в больнице имени Пирогова
- Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода
- Партия Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме
- «Лента» купила сеть магазинов «Монетка»
- Кремль опроверг сообщения о поставке вооружений из КНДР в РФ
- NYT: Израиль попросил у США $10 млрд чрезвычайной помощи
- Строители приступили к расширению улиц на северо-востоке Москвы
- В Москве проработают возможность идентификации пользователей электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru