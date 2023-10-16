В Госдуму внесли законопроект о госрегистрации электросамокатов

Согласно документу, который размещен в думской электронной базе, предлагается изменить закон о государственной регистрации транспортных средств, внеся в него поправки, предусматривающие постановку на обязательный госучёт на портале «Госуслуги» электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время в РФ нет законов, которые создавали бы достаточноен количество инструментов правового регулирования использования СИМ. Предлагаемые поправки позволят идентифицировать и наказать нарушителей.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 77% россиян поддерживают инициативу о введении штрафов за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

