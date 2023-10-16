В Госдуму внесли законопроект о госрегистрации электросамокатов

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России обязательную госрегистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

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Согласно документу, который размещен в думской электронной базе, предлагается изменить закон о государственной регистрации транспортных средств, внеся в него поправки, предусматривающие постановку на обязательный госучёт на портале «Госуслуги» электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время в РФ нет законов, которые создавали бы достаточноен количество инструментов правового регулирования использования СИМ. Предлагаемые поправки позволят идентифицировать и наказать нарушителей.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 77% россиян поддерживают инициативу о введении штрафов за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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