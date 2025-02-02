В Москве произошло массовое отравление детей
2 февраля 202509:13
В московском отеле «Поречье» во втором квартале района Капотни отравились девять детей, сообщают «Известия».
Предположительно, они отравились едой, которая была заказана в отель.
Ранее стало известно, что в Пермском крае число отравившихся шаурмой выросло до 32 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru