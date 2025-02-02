В Москве произошло массовое отравление детей

В московском отеле «Поречье» во втором квартале района Капотни отравились девять детей, сообщают «Известия».

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Предположительно, они отравились едой, которая была заказана в отель.

Ранее стало известно, что в Пермском крае число отравившихся шаурмой выросло до 32 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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