Семеро детей из Шебекино госпитализированы с отравлением в Ессентуках
1 февраля 202518:59
Семь детей из Шебекино госпитализированы в Ессентуках из-за отравления во время отдыха, сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.
По его словам, дети находятся на стационарном лечении. Причин для беспокойства нет.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что врачи разбираются в причинах отравления детей, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее массовое отравление случилось в одном из кафе общественного питания Пермского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru