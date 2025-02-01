Семеро детей из Шебекино госпитализированы с отравлением в Ессентуках

Семь детей из Шебекино госпитализированы в Ессентуках из-за отравления во время отдыха, сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

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По его словам, дети находятся на стационарном лечении. Причин для беспокойства нет.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что врачи разбираются в причинах отравления детей, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее массовое отравление случилось в одном из кафе общественного питания Пермского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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