В Кунгуре число отравившихся шаурмой выросло до 32 человек

Число жителей города Кунгур в Пермском крае, которые отравились шаурмой, выросло до 32. Об этом заявили в региональном Минздраве.

Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус

По данным ведомства, в числе отравившихся 13 детей.

«Госпитализированы 29 человек, среди которых 11 детей. Их состояние оценивается врачами, как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Прикамья заявили, что по факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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