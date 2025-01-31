В Кунгуре число отравившихся шаурмой выросло до 32 человек
31 января 202517:15
Число жителей города Кунгур в Пермском крае, которые отравились шаурмой, выросло до 32. Об этом заявили в региональном Минздраве.
По данным ведомства, в числе отравившихся 13 детей.
«Госпитализированы 29 человек, среди которых 11 детей. Их состояние оценивается врачами, как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Прикамья заявили, что по факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru