Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%
В Москве пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с января будут проиндексированы на 10%, такое решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что минимальный размер пенсии будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц, доплата коснется более двух миллионов пенсионеров столицы.
Также 155 миллиардов рублей выделят на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить за них выплату в качестве адресной социальной помощи в Москве. Для этого необходимо обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru