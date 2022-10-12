Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

В Москве пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с января будут проиндексированы на 10%, такое решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что минимальный размер пенсии будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц, доплата коснется более двух миллионов пенсионеров столицы.

Также 155 миллиардов рублей выделят на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей.

Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить за них выплату в качестве адресной социальной помощи в Москве. Для этого необходимо обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВыплатыСоциальные ПенсииМосква
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