Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

В Москве пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с января будут проиндексированы на 10%, такое решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что минимальный размер пенсии будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц, доплата коснется более двух миллионов пенсионеров столицы.

Также 155 миллиардов рублей выделят на обеспечение бесплатного или льготного проезда отдельных категорий москвичей.