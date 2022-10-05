Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных
Власти Москвы предоставят семьям мобилизованных граждан дополнительные меры социальной поддержки. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Призыв по мобилизации в Вооруженные Силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — написал градоначальник на своем персональном сайте.
Так, дети мобилизованных могут быть вне очереди зачислены в детские сады по достижении возраста 1,5 лет или переведены в другое дошкольное учреждение (школу). Эта категория освобождается от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов. Кроме того, школьникам и студентам колледжей будут предоставлять бесплатное горячее питание: завтрак и обед — школьникам с 1 по 11 классы, обед — учащимся колледжей. Учеников 1-6 классов будут в первую очередь зачислять в группы продленного дня, при этом они освобождены от оплаты продленки. Также детей мобилизованных освободят от оплаты кружков и секций допобразования в подведомственных городу учреждениях.
Пожилым родственникам призванных по мобилизации, инвалидам и детям-инвалидам предоставят социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи. Также эту категорию граждан будут в первую очередь направлять в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания.
Для супруг мобилизованных и детей трудоспособного возраста организуют профессиональное обучение дополнительное профобразование, а также будут содействовать в поиске работы.
Кроме того, все члены семьи призванных горожан могут рассчитывать на оказание единовременной материальной, психологической помощи, содействие в оформлении выплат и мер поддержки, консультирование по юридическим вопросам.
Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных.
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