Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

Так, дети мобилизованных могут быть вне очереди зачислены в детские сады по достижении возраста 1,5 лет или переведены в другое дошкольное учреждение (школу). Эта категория освобождается от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов. Кроме того, школьникам и студентам колледжей будут предоставлять бесплатное горячее питание: завтрак и обед — школьникам с 1 по 11 классы, обед — учащимся колледжей. Учеников 1-6 классов будут в первую очередь зачислять в группы продленного дня, при этом они освобождены от оплаты продленки. Также детей мобилизованных освободят от оплаты кружков и секций допобразования в подведомственных городу учреждениях.

Пожилым родственникам призванных по мобилизации, инвалидам и детям-инвалидам предоставят социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи. Также эту категорию граждан будут в первую очередь направлять в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания.

Для супруг мобилизованных и детей трудоспособного возраста организуют профессиональное обучение дополнительное профобразование, а также будут содействовать в поиске работы.

Кроме того, все члены семьи призванных горожан могут рассчитывать на оказание единовременной материальной, психологической помощи, содействие в оформлении выплат и мер поддержки, консультирование по юридическим вопросам.

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных.

