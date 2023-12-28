В Москве пройдут рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции попросили законопослушных водителей своевременно информировать правоохранительные органы о тех, кто ведет себя на дороге неадекватно.

Рейды начнутся с восьми вечера 29 декабря и продолжатся до 20.00 часов 8 января, уточнили в ГИБДД.

Ранее в Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь машин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

