В Москве пройдут рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

В Москве с пятницы, 29 декабря, начнутся усиленные рейды по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В Мурманской области предложили платить за сообщения о пьяных водителях

В Госавтоинспекции попросили законопослушных водителей своевременно информировать правоохранительные органы о тех, кто ведет себя на дороге неадекватно.

Рейды начнутся с восьми вечера 29 декабря и продолжатся до 20.00 часов 8 января, уточнили в ГИБДД.

Ранее в Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь машин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МоскваВодителиРейдГИБДД

Горячие новости

Все новости

партнеры