В Москве пройдут рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей
28 декабря 202320:44
В Москве с пятницы, 29 декабря, начнутся усиленные рейды по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В Госавтоинспекции попросили законопослушных водителей своевременно информировать правоохранительные органы о тех, кто ведет себя на дороге неадекватно.
Рейды начнутся с восьми вечера 29 декабря и продолжатся до 20.00 часов 8 января, уточнили в ГИБДД.
Ранее в Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь машин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru