В Мурманской области предложили платить за сообщения о пьяных водителях
Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту постановления, денежное поощрение предлагается установить в размере пять тысяч рублей. Выплата осуществляется после подтверждения полицией достоверности информации, принятия уполномоченными органами соответствующего решения, а также подачи гражданином необходимых документов.
В случае принятия документа, выплачивать вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях в регионе могут уже с 1 января 2024 года.
Ранее Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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