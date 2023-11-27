В Мурманской области предложили платить за сообщения о пьяных водителях

Согласно проекту постановления, денежное поощрение предлагается установить в размере пять тысяч рублей. Выплата осуществляется после подтверждения полицией достоверности информации, принятия уполномоченными органами соответствующего решения, а также подачи гражданином необходимых документов.

В случае принятия документа, выплачивать вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях в регионе могут уже с 1 января 2024 года.

Ранее Верховный суд запретил штрафовать автовладельцев, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидят в припаркованной машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

