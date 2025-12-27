В Москве пройдет фестиваль «Фолково»

В парке «Сокольники» 10 и 11 января пройдёт фестиваль «Фолково». Это событие призвано объединить исконно русскую культуру и современное искусство, погрузить гостей в атмосферу нового русского стиля, переосмысливающего древние традиции через призму современности.

Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена «Просторы», где прозвучат как народные напевы, так и современные аранжировки. В музыкальной программе примут участие Прохор Шаляпин, группы Zventa Sventana и BELOBOKA, мастера этноэлектроники и фолк-рока, а также Московский казачий хор — хранители традиционного пения. Хиты, переосмысленные через призму русского колорита, зазвучат аутентично, энергично и неожиданно.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: самый большой хоровод Москвы, зимние забавы — от бега в мешках и перетягивания каната до стрельбы из лука, караоке-колодец с пением народных песен под открытым небом, игровая зона «Конёк-Горбунок», где можно познакомиться с хоббихорсингом (катанием на деревянных лошадках), и весёлая игра «Ручеёк» для новых знакомств.

Дети и взрослые смогут посетить «Обрядник» с реконструкциями свадебных ритуалов, колядок и обрядов на дружбу, заглянуть в «Избу-гадальню», чтобы узнать будущее с помощью карт и народных предсказаний, поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам.

