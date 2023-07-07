В Москве пройдет благотворительная ярмарка «Город неравнодушных»
Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет 8 и 9 июля в Саду имени Баумана, она приурочена ко Дню семьи, любви и верности, а также посвящена добрым делам.
Отмечается, что на благотворительном маркете некоммерческие организации Москвы представят товары, которые сделаны их подопечными. В частности, это наборы для семейного творчества, игрушки и украшения ручной работы. Кроме маркета на мероприятии будут доступны лекторий, мастер-классы, площадка пристройства животных и беспроигрышная лотерея. Так, все локации будут работать 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00.
Таким образом, все два дня на основной сцене в Саду будут выступать лекторы и спикеры. Гости смогут узнать о благотворительных и волонтерских проектах, выяснить секреты семейного счастья. Кроме того, в вечернее время на сцене будут выступать творческие коллективы благотворительных организаций. Так, жители и гости столицы смогут посмотреть музыкальные выступления, а также попурри из нескольких спектаклей, подготовленные детской инклюзивной студией.
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