Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля «Пасхальный дар»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что Пасхальная неделя - традиционное время для помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается.
Он отметил, что гости фестиваля «Пасхальный дар», который был посвящён «отзывчивости и добрым делам», увидели спектакли и концерты, купить сувениры в пасхальной тематике, а дети научились печь классические куличи.
Собянин отметил, что все собранные деньги пойдут нуждающимся.
«На площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек... В пункты сбора «Москва помогает» принесли больше трёх тысяч подарков для защитников и жителей новых территорий», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдёт более 500 бесплатных экскурсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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