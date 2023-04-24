Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля «Пасхальный дар»

Он отметил, что гости фестиваля «Пасхальный дар», который был посвящён «отзывчивости и добрым делам», увидели спектакли и концерты, купить сувениры в пасхальной тематике, а дети научились печь классические куличи.

Собянин отметил, что все собранные деньги пойдут нуждающимся.

«На площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» побывали 450 тысяч человек... В пункты сбора «Москва помогает» принесли больше трёх тысяч подарков для защитников и жителей новых территорий», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдёт более 500 бесплатных экскурсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

