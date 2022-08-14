В Москве проходит Международный фестиваль фейерверков
Седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех» открылся в Москве, сообщает РИА Новости.
Он проходит в Братеевском каскадном парке. За звание лучшей пиротехнической команды борются восемь коллективов из разных стран мира. В субботу небо над Москвой-рекой разукрасило шоу, подготовленные Россией, Сербией, Мексикой и Киргизией.
Пиротехническое шоу сопровождалось театрализованным выступлением.
Напомним, безопасность в ходе пиротехнического шоу будут обеспечивать свыше 4,5 тысячи человек, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, а также народные дружинники и представители частных охранных организаций.
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