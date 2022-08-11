Более 4,5 тыс человек обеспечат безопасность на фестивале фейерверков в Москве
Культурно-зрелищное мероприятие - фестиваль фейерверков - пройдет в на юге Москвы 13 и 14 августа 2022 года, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что безопасность в ходе пиротехнического шоу будут обеспечивать свыше 4,5 тысячи человек, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, а также народные дружинники и представители частных охранных организаций.
С целью не допустить на мероприятие граждан в состоянии алькогольно опьянения, а также пресечь попытки пронести острые и колющие предметы, оружие, будут организованы контрольно-пропускные пункты.
«Запрещен пронос напитков в стеклянной таре и банках, продуктов питания в твёрдой упаковке и крупногабаритных предметов. Всё вышеуказанное будет изыматься в ходе проведения досмотров», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в период фестиваля будут перекрываться участки улиц.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан старшего возраста на осенне-зимний сезон проекта «Московское долголетие».
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