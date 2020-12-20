В Москве проезд в метро будет бесплатным в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января Московский метрополитен будет перевозить пассажиров бесплатно, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В метро Москвы введут сниженный тариф вне часов-пик

Информация опубликована в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, пишет РИА Новости.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте по карте «Тройка» в Москве со 2 января 2021 года вырастет до 42 рублей, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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