В Москве проезд в метро будет бесплатным в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января Московский метрополитен будет перевозить пассажиров бесплатно, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Информация опубликована в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, пишет РИА Новости.
«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте по карте «Тройка» в Москве со 2 января 2021 года вырастет до 42 рублей, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.
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