В метро Москвы введут сниженный тариф вне часов-пик

В московском метро со 2 ноября будут действовать скидки до 50% на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Проехать по такому тарифу можно будет с момента открытия подземки до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.