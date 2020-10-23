В метро Москвы введут сниженный тариф вне часов-пик

В московском метро со 2 ноября будут действовать скидки до 50% на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Проехать по такому тарифу можно будет с момента открытия подземки до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.

Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» БКЛ метро

Эксперимент планируется проводить до 2 июля 2021 года. Его цель — снизить нагрузку на метро в утренний час пик, что особенно актуально на фоне пандемии коронавируса.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее рассказал, какими методами возможно стимулировать россиян к ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыМосковское Метро
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