Проезд по карте «Тройка» в Москве подорожает до 42 рублей
Стоимость проезда в общественном транспорте по карте «Тройка» в Москве со 2 января 2021 года вырастет до 42 рублей, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы
Изменения не коснутся только проездных по карте на 90 и 365 дней, они как и прежде будут стоить 5430 и 19500 рублей соответственно.
Также сообщается о подорожании проездных для учащихся и поездок по одноразовому билету «Единый» с 57 до 60 рублей.
Прибыль от увеличения стоимости проезда направят на модернизацию транспортной системы и приобретение новых вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов, заявили в департаменте.
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