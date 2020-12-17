Проезд по карте «Тройка» в Москве подорожает до 42 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте по карте «Тройка» в Москве со 2 января 2021 года вырастет до 42 рублей, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы

Изменения не коснутся только проездных по карте на 90 и 365 дней, они как и прежде будут стоить 5430 и 19500 рублей соответственно.

Также сообщается о подорожании проездных для учащихся и поездок по одноразовому билету «Единый» с 57 до 60 рублей.