Собянин назвал реальное число заражённых COVID-19 в Москве

Реальное число инфицированных коронавирусом в российской столице может составлять приблизительно 2-2,5% населения – в общей сложности, около 300 тысяч человек. Такую оценку озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Таким образом, по словам градоначальника, больных в городе больше официально зарегистрированных. Как уточнил Собянин, оценка сделана на основе скрининговых исследований. На сегодня в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.

Сергей Собянин также констатировал, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем, например, в Нью-Йорке, передает РИА ФАН.

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Так, согласно информации мэра, в российской столице количество тестирований на COVID-19 за неделю удвоилось. При этом за последние 14 дней количество госпитализаций пациентов с подтвержденным диагнозом не возросло.

Собянин также подчеркнул, что городские власти не скрывают статистику по выявляемости заражения коронавирусом. Исходя из текущего положения вещей, москвичи ещё нескоро смогут вернуться к жизни без ограничений, констатировал мэр.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусСобянин
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