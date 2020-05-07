Собянин назвал реальное число заражённых COVID-19 в Москве

Реальное число инфицированных коронавирусом в российской столице может составлять приблизительно 2-2,5% населения – в общей сложности, около 300 тысяч человек. Такую оценку озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Таким образом, по словам градоначальника, больных в городе больше официально зарегистрированных. Как уточнил Собянин, оценка сделана на основе скрининговых исследований. На сегодня в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.

Сергей Собянин также констатировал, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем, например, в Нью-Йорке, передает РИА ФАН.