В Москве привившие 60% персонала организации получат 100 грантов

Первые 100 организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые завершат вакцинацию 60% сотрудников, получат гранты. Объем одного составит 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Уточняется, что сумма гранта не превысит 5 миллионов рублей.

«Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период», — отмечает Собянин.

Глава Москвы уточнил, что точные условия акций поддержки столичного бизнеса объявят в скором времени.

Ранее полицейские в Москве задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против к COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВакцинацияПредпринимателиСобянинСергей Собянин
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