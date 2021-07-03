В Москве привившие 60% персонала организации получат 100 грантов

Уточняется, что сумма гранта не превысит 5 миллионов рублей.

«Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период», — отмечает Собянин.

Глава Москвы уточнил, что точные условия акций поддержки столичного бизнеса объявят в скором времени.

Ранее полицейские в Москве задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против к COVID-19.

