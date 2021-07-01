Власти Москвы назвали напряжённой ситуацию с COVID-19

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в столице, сообщает РИА Новости.

По его словам, сроки улучшения эпидемиологической обстановки в городе зависят от того, насколько быстро москвичи будут вакцинироваться.

«Период, когда станет полегче, напрямую, прежде всего, зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия», - подчеркнул Хрипун.

Ранее в оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что за последние сутки в Москве выявили 7597 новых случаев COVID-19, сообщает RT. При этом за последние 24 часа выздоровели 5 934 человека, 108 пациентов скончались.

