В Москве приостановили работу школы, где отравились дети

У школьников диагностирована кишечная инфекция. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение. Специалисты выясняют причины и условия возникновения вспышки инфекции.

Чаще всего норовирусами заражаются дети до пяти лет (каждый третий случай), заболевание людей более старшего возраста также возможно в результате употребления загрязненной пищи и воды, а также через грязные руки, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

