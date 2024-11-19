В Москве приостановили работу школы, где отравились дети

Роспотребнадзор приостановил работу московской школы №1512, в которой отравились около 50 детей, сообщает «Лента.ру».

На Камчатке 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции

У школьников диагностирована кишечная инфекция. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение. Специалисты выясняют причины и условия возникновения вспышки инфекции.

Чаще всего норовирусами заражаются дети до пяти лет (каждый третий случай), заболевание людей более старшего возраста также возможно в результате употребления загрязненной пищи и воды, а также через грязные руки, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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