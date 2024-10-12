На Камчатке 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции

Одиннадцать учеников одной из школ города Елизово в Камчатском крае госпитализировали, по предварительной информации, у детей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

«По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — отметили в ведомстве.

Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту произошедшего, детали ЧП устанавливаются.

Ранее в городе Баксан в Кабардино-Балкарии школы и детские сады перевели на дистанционный формат работы из-за вспышки кишечной инфекции.

