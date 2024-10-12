На Камчатке 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции
Одиннадцать учеников одной из школ города Елизово в Камчатском крае госпитализировали, по предварительной информации, у детей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.
«По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — отметили в ведомстве.
Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту произошедшего, детали ЧП устанавливаются.
Ранее в городе Баксан в Кабардино-Балкарии школы и детские сады перевели на дистанционный формат работы из-за вспышки кишечной инфекции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота
- На Камчатке 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции
- Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года
- Над территорией России нейтрализовали 47 украинских БПЛА
- СМИ: Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сайтов
- При обстреле ВСУ Белгородской области погиб один человек, 11 пострадали
- Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав
- СМИ: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа
- СМИ: Не менее 25 человек погибли из-за ударов Израиля на севере Газы
- При пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru