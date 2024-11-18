«Грязные руки, еда и вода»: Учащиеся московской школы подхватили норовирус через кулер
Каждый третий заболевший норовирусом в России - это ребенок до пяти лет, инфекция особенно активна в осенне-зимний период, сказал НСН Георгий Викулов.
Чаще всего норовирусами заражаются дети до пяти лет (каждый третий случай), заболевание людей более старшего возраста также возможно в результате употребления загрязненной пищи и воды, а также через грязные руки, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Около полусотни детей отравились в московской школе №1512, сообщил ранее Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной отравления могла стать вода из кулера. В каждом классе было минимум по одному зараженному норовирусом. Учреждение закрыли на карантин. Викулов отметил, что норовирусы активны в осенне-зимний период.
«Норовирусы – это известные возбудители диарей вирусного происхождения, которые достаточно давно известны врачам. В осенне-зимний период норовирусы становятся нередкой причиной вирусных диарей у школьников, иногда бывают вспышки среди более взрослого населения. Обычно распространение норовирусов связано с загрязнением пищи, также заражении может происходить через грязные руки, реже через воду. Каждый третий случай таких инфекций касается детей до пяти лет. Основные симптомы – рвота и диарея. В зависимости от тяжести течения осуществляется амбулаторное или стационарное лечение. Если есть обезвоживание, то показана госпитализация», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что заражение жидкости могло произойти в процессе обработки воды.
«Если вода не из какой-то скважины, тогда просто берут обычную воду, часто не очень качественную, и прогоняют ее через ионообменные колонки, где ее не только стерилизуют, но и деминерализуют. А потом, поскольку дистиллированная или деминерализованная вода из-за отсутствия солей опасна для здоровья, ее восстанавливают нормальными солями. Для этого есть специальные утвержденные технологии. Если же в этот достаточно сложный процесс вмешается какая-нибудь грязная рука или несколько рук, то тогда можно ожидать в воде чего угодно», - заключил врач.
Ранее из детского лагеря «Солнечный» под Санкт-Петербургом госпитализировали 14 несовершеннолетних с признаками норовирусной инфекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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