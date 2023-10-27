В Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов
Сервисы аренды самокатов «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh приостановили свою работу в Москве. Как пишет Газета.Ru, это связано с плохими погодными условиями.
В компании кикшеринга Whoosh пояснили, что из-за метели выключили свои электросамокаты, они возобновят работу на следующей неделе. Отмечается, что когда в столицу придут «стабильные холода», их полностью уберут с улиц.
Представители «Яндекс Go» указали, что самокаты вернут на улицы при нормализации погодных условий. При этом в компании пока не определились, когда именно их уберут на зимний сезон.
Самокаты «Юрент» будут доступны большую часть ноября. Представители сервиса также сослались на погоду, из-за которой приостановлена работа в столице, отметив, что в последнем месяце осени условия позволят брать самокаты в аренду.
«Мы внимательно следим за погодными условиями, завершим сезон, когда установится минусовая погода и гололед не позволит ездить безопасно. Пока видим по прогнозу, что значительную часть ноября в Москве будет держаться температура выше нуля, а значит, на самокатах можно будет продолжать безопасно кататься», — указали в «Юрент».
Ранее в Госдуму внесли законопроект о госрегистрации электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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