В Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов

В компании кикшеринга Whoosh пояснили, что из-за метели выключили свои электросамокаты, они возобновят работу на следующей неделе. Отмечается, что когда в столицу придут «стабильные холода», их полностью уберут с улиц.

Представители «Яндекс Go» указали, что самокаты вернут на улицы при нормализации погодных условий. При этом в компании пока не определились, когда именно их уберут на зимний сезон.

Самокаты «Юрент» будут доступны большую часть ноября. Представители сервиса также сослались на погоду, из-за которой приостановлена работа в столице, отметив, что в последнем месяце осени условия позволят брать самокаты в аренду.

«Мы внимательно следим за погодными условиями, завершим сезон, когда установится минусовая погода и гололед не позволит ездить безопасно. Пока видим по прогнозу, что значительную часть ноября в Москве будет держаться температура выше нуля, а значит, на самокатах можно будет продолжать безопасно кататься», — указали в «Юрент».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о госрегистрации электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».