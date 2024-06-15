В Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм
В Москве приостановили продажу некоторых продуктов после случаев ботулизма, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Массового отравления ботулизмом среди москвичей нет, в больницы доставлены только несколько человек, заверили в депздраве.
Отравились не менее восьми человек, они ели консервированный тунец и лобио, сообщали Telegram-каналы Mash и Shot.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления трёх человек в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм», стала отварная кукуруза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru