В Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм

Массового отравления ботулизмом среди москвичей нет, в больницы доставлены только несколько человек, заверили в депздраве.



Отравились не менее восьми человек, они ели консервированный тунец и лобио, сообщали Telegram-каналы Mash и Shot.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления трёх человек в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм», стала отварная кукуруза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».