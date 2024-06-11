Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после массового отравления
В Дагестане все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин после массового отравления в городе, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным Министерства здравоохранения, в городе с кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека. Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание. Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А.
Ранее следователи провели обыск в муниципальном предприятии «Буйнакскводоканал», проинспектировали лабораторию и конфисковали документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после массового отравления
- Небензя заявил, что у РФ есть вопросы к резолюции США по сделке о перемирии в Газе
- Президент Малави поручил начать поиски пропавшего вертолета с вице-президентом
- СБ ООН принял резолюцию с планом Байдена о прекращении огня в Газе
- Apple разработала свой искусственный интеллект
- Орбан заявил, что удалось замедлить поезд, ведущий ЕС к войне
- Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
- На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз
- В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания
- МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru