Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после массового отравления

В Дагестане все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин после массового отравления в городе, сообщила пресс-служба главы региона.

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84

По данным Министерства здравоохранения, в городе с кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека. Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание. Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А.

Ранее следователи провели обыск в муниципальном предприятии «Буйнакскводоканал», проинспектировали лабораторию и конфисковали документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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