В России приостановили продажи кукурузы после отравления людей

В сообщении ведомства говорится, что при сборе эпиданамнеза было установлено, что все пострадавшие съели «отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан)».

По данным Роспотребнадзора, эта кукуруза также поставлялась в магазины Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Бурятия и Забайкальского края.

«Вся продукция, отгруженная в магазины, арестована и изъята. В отношении импортера проводится внеплановая проверка. Если вы вдруг успели купить эту кукурузу – ни в коем случае не употребляйте её в пищу!» - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что более 70 пожилых туристов отравились лазаньей, находясь на отдыхе на севере страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

