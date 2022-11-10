В России приостановили продажи кукурузы после отравления людей
Отварная кукуруза стала причиной отравления трёх человек в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства говорится, что при сборе эпиданамнеза было установлено, что все пострадавшие съели «отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан)».
По данным Роспотребнадзора, эта кукуруза также поставлялась в магазины Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Бурятия и Забайкальского края.
«Вся продукция, отгруженная в магазины, арестована и изъята. В отношении импортера проводится внеплановая проверка. Если вы вдруг успели купить эту кукурузу – ни в коем случае не употребляйте её в пищу!» - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что более 70 пожилых туристов отравились лазаньей, находясь на отдыхе на севере страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru