В Москве приостановили движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро
6 февраля 202312:05
Движение поездов приостановили на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, меры связаны с проверкой инфраструктуры. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Отмечается, что движение было прекращено на участке от станции «Курская» до «Щелковской».
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru