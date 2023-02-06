В Москве приостановили движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро

Движение поездов приостановили на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, меры связаны с проверкой инфраструктуры. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

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Отмечается, что движение было прекращено на участке от станции «Курская» до «Щелковской».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Московское МетроМосква
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