Андрей Бочкарёв: В 2023 году планируется построить 14 новых станций московского метро
В этом году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии. В этом году мы обязательно их откроем для пассажиров», - сказал он.
По словам заместителя мэра, продолжается и строительство участков Люблинско-Дмитровской с тремя станциями ("Яхромская", "Лианозово", "Физтех") и Солнцевской линий - с двумя ("Пыхтино" и "Внуково").
Андрей Бочкарёв отметил, что в Москве также строят новые радиальные ветки метро – Троицкую и Рублёво-Архангельскую, а также шести электродепо.
Глава Строительного комплекса рассказал, что на всех площадках по строительству метро даже в праздничные дни работают порядка 12 тысяч человек.
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