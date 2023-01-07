Андрей Бочкарёв: В 2023 году планируется построить 14 новых станций московского метро

«В настоящее время фактически завершены работы по строительству девяти станций Большой кольцевой линии. В этом году мы обязательно их откроем для пассажиров», - сказал он.

По словам заместителя мэра, продолжается и строительство участков Люблинско-Дмитровской с тремя станциями ("Яхромская", "Лианозово", "Физтех") и Солнцевской линий - с двумя ("Пыхтино" и "Внуково").

Андрей Бочкарёв отметил, что в Москве также строят новые радиальные ветки метро – Троицкую и Рублёво-Архангельскую, а также шести электродепо.

Глава Строительного комплекса рассказал, что на всех площадках по строительству метро даже в праздничные дни работают порядка 12 тысяч человек.

