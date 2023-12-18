В Москве представили российский смартфон «Р-ФОН» и новую ОС
Компании НТЦ ИТ РОСА и «Рутэк» представили в Москве российский смартфон «Р-ФОН». Как сообщает ТАСС, параллельно состоялась презентация операционной системы «РОСА Мобайл», на которой работает новый гаджет.
«Р-ФОН» получил AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, диагональ которого составляет 6,7 дюйма. В основной камере применяются датчики разрешением 50 Мп, во фронтальной — 16 Мп.
«Сердцем» смартфона является восьмиядерный процессор MediaTek helio G99. Объём оперативной памяти «Р-ФОН» составляет 8 ГБ, встроенной - 128 ГБ, однако её можно расширить посредством использования MicroSD. Дисплей нового смартфона защищает стекло Gorilla Glass 5, задняя сторона гаджета покрыта калёным стеклом.
Стоимость «Р-ФОН» пока не озвучена, однако заказы на новинку уже принимают.
Что касается операционной системы «РОСА Мобайл», то она включает единую учётную запись РОСА ID, магазин приложений «РОСА Маркет», облачный сервис «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», сервис push-уведомлений «РОСА Уведомления» и другие актуальные для современных смартфонов приложения.
Ранее аналитики МегаФона выяснили, что с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов в РФ выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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