СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал представителю Смоленской области, что в карманах его брюк нет ничего российского, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
В ходе посещения стенда региона на выставке «Россия» он признался, что в одном кармане у него «американский шпион», видимо имея ввиду смартфон Apple, а в другом - «китайский друг».
«Сзади - вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» - поинтересовался политик, на что ему ответили, что «когда-нибудь сделаем».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
- СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами
- Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам с Украиной
- К «Прямой линии» с Путиным прислали 256 тысяч вопросов
- ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа
- В России увеличили штрафы за нарушение размещения личных данных
- Родителей съевшего метадон двухлетнего ребенка оштрафовали на 500 рублей
- «Могут вернуться»: Сенатор Клишас напомнил о правах иноагентов и релокантов
- Госдума одобрила в первом чтении право регионов запрещать «наливайки»
- Омбудсмен Москалькова попала в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru