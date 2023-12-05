СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал представителю Смоленской области, что в карманах его брюк нет ничего российского, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

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В ходе посещения стенда региона на выставке «Россия» он признался, что в одном кармане у него «американский шпион», видимо имея ввиду смартфон Apple, а в другом - «китайский друг».

«Сзади - вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» - поинтересовался политик, на что ему ответили, что «когда-нибудь сделаем».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияСмартфоныГеннадий ЗюгановКПРФ

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