СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами

В ходе посещения стенда региона на выставке «Россия» он признался, что в одном кармане у него «американский шпион», видимо имея ввиду смартфон Apple, а в другом - «китайский друг».

«Сзади - вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» - поинтересовался политик, на что ему ответили, что «когда-нибудь сделаем».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

