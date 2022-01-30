В Москве предложили ввести генетическую регистрацию мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов предложил ввести для мигрантов генетическую регистрацию. Он объяснил инициативу тем, что выдворяемые из России мигранты на родине меняют документы и возвращаются в Россию.

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«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», - сказал Попов в интервью «Российской газете».

По его словам, было выявлено 800 таких случаев в прошлом году.

Ранее депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессор Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инициатива о геномной регистрации трудовых мигрантов является нарушением прав человека.

«Это приведет к тому, что у нас уменьшится количество мигрантов, и та катастрофическая нехватка рабочих, которая у нас есть, еще более усугубится. Кроме того, в связи с этой геномной регистрацией нарушаются еще и права человека. Я не слышал, чтобы подобная практика была где-то в мире. Не могут же правоохранительные органы решать проблемы и миграции, и всего, что есть. Есть миграционная служба и другие ведомства, занятые этими вещами», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:МоскваГенетикаТрудовые МигрантыМигранты
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