В Москве предложили ввести генетическую регистрацию мигрантов
Прокурор Москвы Денис Попов предложил ввести для мигрантов генетическую регистрацию. Он объяснил инициативу тем, что выдворяемые из России мигранты на родине меняют документы и возвращаются в Россию.
«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», - сказал Попов в интервью «Российской газете».
По его словам, было выявлено 800 таких случаев в прошлом году.
Ранее депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, профессор Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инициатива о геномной регистрации трудовых мигрантов является нарушением прав человека.
«Это приведет к тому, что у нас уменьшится количество мигрантов, и та катастрофическая нехватка рабочих, которая у нас есть, еще более усугубится. Кроме того, в связи с этой геномной регистрацией нарушаются еще и права человека. Я не слышал, чтобы подобная практика была где-то в мире. Не могут же правоохранительные органы решать проблемы и миграции, и всего, что есть. Есть миграционная служба и другие ведомства, занятые этими вещами», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- Травматолог назвал чудом падении школьницы с 22 этажа, после которого она выжила
- Вирусолог Семенов: Зараженный «омикроном» распространяет вирус через несколько часов
- Гимнаст Артур Далалоян опроверг уход из большого спорта
- В Москве предложили ввести генетическую регистрацию мигрантов
- Не жесткая удаленка. Школьникам придется вакцинироваться
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на удаленку
- «Никогда не подводил никого». Коллеги вспоминают Леонида Куравлева
- Официальный Лондон грозит санкциями «российским олигархам»
- Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил успешный первый полет
- Гинцбург: Ревакцинированные «Спутником Лайт» 3 месяца на 100% защищены от омикрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru