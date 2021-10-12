«Призрачный гонщик». Пьянство за рулем будет караться в России тюрьмой
Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ввести уголовную ответственность для пьяных водителей вместо сегодняшних лишения прав штрафов.
В России вновь собираются ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести уголовную ответственность для тех, кто «попался» за это в первый раз.
По данным газеты «Коммерсантъ», автор этой инициативы - вице-премьер Марат Хуснуллин, который поручил до 1 ноября МВД, Минздраву и Минюсту подготовить согласованные предложения.
Наказывать водителей предполагается, «принимая во внимание степень опьянения». Какой именно уровень алкоголя в крови будет грозить пьяному водителю «уголовкой», пока не ясно. Кроме того, Хуснуллин предлагает за повторное пьянство за рулем лишать прав пожизненно.
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Тем не менее, автоэксперты скептически относятся к ужесточению наказаний для пьяных водителей.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что пожизненное лишение прав не поможет решить проблему смертности на дорогах.
«Пожизненным наказание может быть только в виде лишения свободы. Если вы пожизненно лишили прав человека на управление транспортным средством, но не лишили его свободы, он сядет за руль, наплевав на все, извините за выражение. Ему терять нечего, хуже уже не будет, ему уже нет смысла это наказание выдерживать, чтобы сесть за руль на законных основаниях», - объяснил Похмелкин.
По его мнению, действующих наказаний вполне достаточно, а для того, чтобы люди пьяными не садились за руль, надо стараться, чтобы они «не пили или пили как можно меньше, создавать физические препятствия пьяному сесть за руль и тронуться, алкозамки и все, что с этим связано».
Со своей стороны, автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН посетовал, что сейчас инспекторов вытеснили камеры, которые не идентифицируют пьяных водителей. В этой связи он призвал ГИБДД вернуть проверки на дорогах.
МАКУЛАТУРА И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ЗУД
1 июля в России уже ужесточали ответственность для пьяных водителей. Владимир Путин подписал тогда закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное пьяное вождение увеличился с двух до трех лет, а штраф с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
Однако депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков сказал «Радиоточке НСН», что этот закон – «макулатура».
«Это абсолютно малоэффективный закон. Он работать не будет. Закон предусматривает уголовную ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Но дело в том, что это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и, как правило, суды не лишают свободы за это преступление. Поскольку суды не давали 2 года, они и 3 года давать не будут, как не платили водители штраф в 300 тысяч, так они и 500 тысяч платить не будут. Я, честно говоря, назвал этот закон с трибуны Государственной Думы и сейчас повторяю, макулатурой», - признался Лысаков.
В ряде стран очень жесткое наказание за пьяную езду. В частности, во Франции, Литве, Швейцарии и Белоруссии за это могут конфисковать автомобиль. 6 октября стало известно, что в Туве полиция будет изымать автомобили за повторную пьяную езду.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто признавался в эфире НСН, что не верит в такие наказания.
«Ни в одной стране мира, даже если закон такой принят, он широко не применяется. В Белоруссии пара случаев показательных было и все. Что касается статистики, у нас тоже каждый год число пьяных за рулем сокращается без конфискаций», - утверждает Моржаретто.
По его мнению, в России меняется отношение к пьянству за рулем, которое уже считается не доблестью, а тупостью. При этом эксперт назвал «законодательным зудом» инициативы политиков на этот счет.
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК И КРОВАВАЯ БАРЫНЯ
Как правило, всплеск внимания общества к пьянству за рулем происходит после резонансных ДТП с участием селебрити или звезд.
Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы летом 2020 года, получил 7,5 лет колонии и до сих пор находится в тюрьме.
Рэпер Элджей, задержанный в мае пьяным за рулем спорткара BMW i8, а до этого хваставшийся штрафами за превышение скорости на 140 тыс. рублей и называвший себя «Призрачным гонщиком», был лишен прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафован на 30 тыс. рублей.
А вот в недавнем ДТП со смертельным исходом с участием «Майбаха», в котором в качестве пассажирки ехала Ксения Собчак, никакого «алкогольного следа» нет.
Тем не менее «светской львице», покинувшей место ДТП и улетевшей из Сочи, пришлось объясняться в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
На сегодняшний день, в России максимально допустимая норма алкоголя у водителей составляет 0,16 мг на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови, напоминает «Интерфакс». За превышение этой нормы автомобилистам грозит административная ответственность – штраф и лишение прав.
За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность и реальное лишение свободы до 3-х лет.
При этом, по данным вице-премьера Хуснуллина, 88% всех смертей в «пьяных ДТП» происходили, когда у горе-водителей было более 1 промилле алкоголя в крови (1 г на литр).
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