«Призрачный гонщик». Пьянство за рулем будет караться в России тюрьмой

МАКУЛАТУРА И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ЗУД

1 июля в России уже ужесточали ответственность для пьяных водителей. Владимир Путин подписал тогда закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное пьяное вождение увеличился с двух до трех лет, а штраф с 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

Однако депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков сказал «Радиоточке НСН», что этот закон – «макулатура».

«Это абсолютно малоэффективный закон. Он работать не будет. Закон предусматривает уголовную ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Но дело в том, что это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и, как правило, суды не лишают свободы за это преступление. Поскольку суды не давали 2 года, они и 3 года давать не будут, как не платили водители штраф в 300 тысяч, так они и 500 тысяч платить не будут. Я, честно говоря, назвал этот закон с трибуны Государственной Думы и сейчас повторяю, макулатурой», - признался Лысаков.

В ряде стран очень жесткое наказание за пьяную езду. В частности, во Франции, Литве, Швейцарии и Белоруссии за это могут конфисковать автомобиль. 6 октября стало известно, что в Туве полиция будет изымать автомобили за повторную пьяную езду.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто признавался в эфире НСН, что не верит в такие наказания.

«Ни в одной стране мира, даже если закон такой принят, он широко не применяется. В Белоруссии пара случаев показательных было и все. Что касается статистики, у нас тоже каждый год число пьяных за рулем сокращается без конфискаций», - утверждает Моржаретто.

По его мнению, в России меняется отношение к пьянству за рулем, которое уже считается не доблестью, а тупостью. При этом эксперт назвал «законодательным зудом» инициативы политиков на этот счет.